Менеджер назвал возможную причину пропажи актрисы Светланы Светличной

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев назвал ложными сообщения о ее пропаже. Он сделал соответствующее заявление в беседе с РБК.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова сына артистки, сообщили о ее исчезновении. Светличная якобы ушла из дома 20 октября. Ее друг Иван Николаев заметил, что актриса переехала ближе к родственникам и не хочет общаться с прессой.

«Она (Светлана Светличная — прим. Т-и) не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала», — подчеркнул Рублев.

При этом менеджер артистки уточнил, что ее семья регулярно поддерживает с ней связь. «Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает всё», — уточнил он.

Опроверг Рублев и информацию о переезде Светличной. По его словам, она продолжает жить в своей квартире.