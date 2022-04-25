В Москве начали производить препарат для терапии деменции

В технополисе «Москва» начали производство нового лекарственного препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самым примечательным является тот факт, что, по словам Ефимова, препарат начнет появляться в аптеках столицы России уже в апреле.

Как сообщается в источнике, эффективность лекарственного средства достигается за счет того, что два его активных вещества дополняют действие друг друга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вероятность возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования.