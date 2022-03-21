Невролог: На развитие деменции влияют гены, возраст и образование

Вероятность возникновения деменции зависит от генов, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медуниверситета Рустем Гайфутдинов, сообщает издание Ura.ru.

«Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12–15 раз повышается риск болезни Альцгеймера», — заметил врач.

Другим фактором риска он назвал возраст человека. «Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99–100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера», — уточнил Гайфутдинов.

Отдельно медик упомянул сосудистую деменцию. При повышенном давлении наблюдаются поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и проблемы с памятью. Среди факторов риска присутствуют курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование и физический труд. Также существуют деменция с тельцами Леви и лобно-височная деменция.

Вместе с тем невролог обратил внимание на то, что не все деменции являются необратимыми, около 10% из них обратимы. «Прежде чем ставить необратимую, нужно постараться поискать причины деменции другой. Это опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12», — заключил он.

При риске возникновения деменции доцент КГМУ посоветовал тренировать память и изучать иностранные языки.