В Москве началась третья фаза исследования вакцины против коронавируса для подростков

Третья фаза клинических испытаний препарата для вакцинации подростков «Спутник М» стартовала в Москве, сообщает оперативный штаб.

Участие в исследованиях примут 3 тыс. несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.

Вакцинация подростков будет проводится в два этапа. Отмечается, что «Спутник М» — это все та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которой прививают взрослых, но в дозировке 1/5.

По предварительным итогам двух клинических фаз испытания специалисты сделали вывод об эффективности и безопасности этой вакцины.

Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала о том, что заявку на участие в тестировании препарата подали уже около 2 тыс. подростков.

8 ноября в Москве начался медицинский осмотр первых участников. 10 ноября прививки первым компонентом получили 18 детей. Во время исследования добровольцы будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении. Их состояние также будет постоянно находиться под контролем врачей.

Ранее депутат Госдумы от Республики Татарстан Айрат Фаррахов заявлял, что для победы над коронавирусом в России нужно прививать не только пожилых и взрослых граждан, но и молодежь, о чем сообщал «Татар-информ».