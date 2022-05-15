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Культура
15 мая 2022  09:24

Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым состоится в Московской соборной мечети

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Прощание со скончавшимся накануне татарским певцом, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым пройдет сегодня, 15 мая, в 15.00 в Московской соборной мечети. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Московская соборная мечеть находится по адресу: переулок Выползов, 7 (станция метро «Проспект мира»).

Позднее, в 17.00, там же состоится погребальная молитва (дженаза-намаз). 
Похоронят артиста в городе Мытищи Московской области на мусульманском участке Волковского кладбища.

В прошлом году Ренат Ибрагимов дал интервью дружественному «Татар-информу» проекту «Миллиард.Татар». Его можно прочитать здесь.

#ренат ибрагимов
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