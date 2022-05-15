Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым состоится в Московской соборной мечети

Прощание со скончавшимся накануне татарским певцом, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым пройдет сегодня, 15 мая, в 15.00 в Московской соборной мечети. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Московская соборная мечеть находится по адресу: переулок Выползов, 7 (станция метро «Проспект мира»).

Позднее, в 17.00, там же состоится погребальная молитва (дженаза-намаз).

Похоронят артиста в городе Мытищи Московской области на мусульманском участке Волковского кладбища.

В прошлом году Ренат Ибрагимов дал интервью дружественному «Татар-информу» проекту «Миллиард.Татар». Его можно прочитать здесь.