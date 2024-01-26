В Москве исполнили мелодии стран-участниц БРИКС в разных стилях и жанрах

Фото: Полпредство РТ в РФ

В Москве накануне прошла презентация Международного симфонического оркестра TV BRICS. Он исполнил произведения русской и зарубежной классики, а также мелодии стран-участниц БРИКС в различных жанрах и стилях. Видеофрагментами поделилось Полпредство Татарстана в России.

Оркестр был создан осенью прошлого года. В состав вошли музыканты из России, Китая и других стран БРИКС. Коллектив планирует в ближайшее время организовать гастроли по странам, входящим в объединение.

Участие в презентации принял заместитель полпреда Татарстана в РФ Эмиль Файзуллин.