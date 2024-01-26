Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве исполнили мелодии стран-участниц БРИКС в разных стилях и жанрах
В Москве накануне прошла презентация Международного симфонического оркестра TV BRICS. Он исполнил произведения русской и зарубежной классики, а также мелодии стран-участниц БРИКС в различных жанрах и стилях. Видеофрагментами поделилось Полпредство Татарстана в России.
Оркестр был создан осенью прошлого года. В состав вошли музыканты из России, Китая и других стран БРИКС. Коллектив планирует в ближайшее время организовать гастроли по странам, входящим в объединение.
Участие в презентации принял заместитель полпреда Татарстана в РФ Эмиль Файзуллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»