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Культура 26 января 2024 14:03

В Москве исполнили мелодии стран-участниц БРИКС в разных стилях и жанрах

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В Москве исполнили мелодии стран-участниц БРИКС в разных стилях и жанрах
Фото: Полпредство РТ в РФ

В Москве накануне прошла презентация Международного симфонического оркестра TV BRICS. Он исполнил произведения русской и зарубежной классики, а также мелодии стран-участниц БРИКС в различных жанрах и стилях. Видеофрагментами поделилось Полпредство Татарстана в России.

Оркестр был создан осенью прошлого года. В состав вошли музыканты из России, Китая и других стран БРИКС. Коллектив планирует в ближайшее время организовать гастроли по странам, входящим в объединение.

Участие в презентации принял заместитель полпреда Татарстана в РФ Эмиль Файзуллин.

Напомним, с 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. Кроме того, в столице республики в октябре проведут саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств. Президент России Владимир Путин охарактеризовал грядущее мероприятие как кульминацию деятельности России в качестве страны — председателя БРИКС, а Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.
#брикс #оркестр #презентация
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