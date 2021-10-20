В Великобритании появился более заразный вариант коронавируса

В Великобритании обнаружили новую вариацию дельта-штамма, которая может быть наиболее заразной версией коронавируса с начала эпидемии, сообщает Оперативный штаб.

Коронавирусный штамм AY.4.2, по данным ученых, распространился на территории Великобритании, и 10% всех случаев заражения в стране на сегодняшний день приходятся именно на этот вариант Covid-19.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. За минувшие сутки в Британии было выявлено более 43 тыс. новых случаев заражения. Число суточных летальных исходов от коронавируса составило 223.