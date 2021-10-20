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Ру Тат
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20 октября 2021  14:13

В Великобритании появился более заразный вариант коронавируса

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В Великобритании обнаружили новую вариацию дельта-штамма, которая может быть наиболее заразной версией коронавируса с начала эпидемии, сообщает Оперативный штаб.

Коронавирусный штамм AY.4.2, по данным ученых, распространился на территории  Великобритании, и 10% всех случаев заражения в стране на сегодняшний день приходятся именно на этот вариант Covid-19.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. За минувшие сутки в Британии было выявлено  более 43 тыс. новых случаев заражения. Число суточных летальных исходов от коронавируса составило 223.

#великобритания #Коронавирус
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