В Великобритании появился более заразный вариант коронавируса
В Великобритании обнаружили новую вариацию дельта-штамма, которая может быть наиболее заразной версией коронавируса с начала эпидемии, сообщает Оперативный штаб.
Коронавирусный штамм AY.4.2, по данным ученых, распространился на территории Великобритании, и 10% всех случаев заражения в стране на сегодняшний день приходятся именно на этот вариант Covid-19.
Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. За минувшие сутки в Британии было выявлено более 43 тыс. новых случаев заражения. Число суточных летальных исходов от коронавируса составило 223.