В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву

Сегодня актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Ее состояние оценивается как средней тяжести, передают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным информатора издания, актриса почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она находилась дома.

Напомним, сейчас актрисе 76 лет – она родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде.

Накануне также сообщалось, что в реанимацию из-за возможных последствий инсульт попал Актер Иван Краско. Позже стало известно, что врачи сделали ему операцию.