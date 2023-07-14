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В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву
Сегодня актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Ее состояние оценивается как средней тяжести, передают «Известия» со ссылкой на источник.
По данным информатора издания, актриса почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она находилась дома.
Напомним, сейчас актрисе 76 лет – она родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде.
Накануне также сообщалось, что в реанимацию из-за возможных последствий инсульт попал Актер Иван Краско. Позже стало известно, что врачи сделали ему операцию.
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