Актер Иван Краско попал в реанимацию из-за возможных последствий инсульта

Иван Красков в 2015 году

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Актер Иван Краско попал в реанимацию в Санкт-Петербурге из-за возможных последствий инсульта. Об этом рассказал концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, сообщает телеканал «360».

По словам Смородинова, 92-летний народный артист России находился на даче, когда ему стало плохо и он не смог встать с кровати. «Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт», — пояснил собеседник агентства.

Актера доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Помощница артиста Дарья Пашкова уточнила РБК, что у него перестали работать левая рука и нога. «<…> завтра всё будет известно», — добавила она.

Ранее Иван Краско перенес по меньшей мере два инсульта. В 2021 году он переболел коронавирусом, а затем проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза.

Актер с 1965 года служил в петербургском Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Снялся в более чем 200 фильмах, среди которых — «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период» и «Господин оформитель», а также в ряде сериалов («Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита» и другие). В 1992-м ему было присвоено звание народного артиста России.