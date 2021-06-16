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Ру Тат
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16 июня 2021  17:49
Дарья Сайфиева

В Москве бизнесу за отказ вакцинировать сотрудников грозят миллионные штрафы

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В Москве штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников против коронавируса Covid-19 для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения приведут к штрафу в размере 1 млн рублей либо полной приостановке работы на три месяца, рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса (КоАП Москвы — прим. Т-и)», — приводит слова чиновника ТАСС.

При этом Данчиков подчеркнул, что инспекторы будут внимательно рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке, так как возможны ошибки при передаче информации о вакцинации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом введена обязательная вакцинация 60% сотрудников в сферах услуг, торговли, общепита и некоторых других.

#штрафы #Коронавирус #Вакцинация
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