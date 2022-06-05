В Москве активисты «Единой России» развернули триколор площадью более 2 тыс. кв. метров

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» развернули в Москве государственный флаг площадью 2,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале единороссов.

Участниками стали более 5 тыс. человек, которые прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем запустили «живую волну» из триколоров, исполнили Гимн России и развернули огромный флаг.

Акция приурочена к грядущему Дню России, который отмечается 12 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане заложили традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и Татарстана.