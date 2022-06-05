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Национальный интерес
5 июня 2022  20:03

В Москве активисты «Единой России» развернули триколор площадью более 2 тыс. кв. метров

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» развернули в Москве государственный флаг площадью 2,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале единороссов.

Участниками стали более 5 тыс. человек, которые прошли по Пушкинской набережной до Крымского моста, а затем запустили «живую волну» из триколоров, исполнили Гимн России и развернули огромный флаг. 

Акция приурочена к грядущему Дню России, который отмечается 12 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане заложили традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и Татарстана.

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