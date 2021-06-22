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Ру Тат
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22 июня 2021  16:30
Дарья Сайфиева

Москве выделят дополнительные объемы вакцины «КовиВак»

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В ближайшее время в Москву поставят дополнительные объемы вакцины «КовиВак». Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

Помощник министра подчеркнул, что профильное ведомство сейчас распределяет вакцины по регионам для проведения массовой вакцинации.
 
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса Covid-19. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.
 
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прививочных пунктах столицы временно закончилась вакцина «КовиВак».

#Коронавирус
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