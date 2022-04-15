В Москве 18 сотрудников представительства ЕС объявлены персонами нон грата

Российская сторона объявила 18 сотрудников представительства Европейского Союза в Москве персонами нон грата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ближайшее время дипломаты должны покинуть Россию.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников <...> объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», — сказано в заявлении.

Соответствующая нота вручена главе представительства Маркусу Эдереру, которого сегодня вызвали в МИД, чтобы выразить протест по поводу объявления 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, это необоснованное решение. Также Эдереру заявили, что Брюссель будто бы ответственен за намеренное разрушение «десятилетиями созданной архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества».