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Политика
15 апреля 2022  19:41

В Москве 18 сотрудников представительства ЕС объявлены персонами нон грата

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Российская сторона объявила 18 сотрудников представительства Европейского Союза в Москве персонами нон грата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ближайшее время дипломаты должны покинуть Россию. 

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников <...> объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», — сказано в заявлении. 

Соответствующая нота вручена главе представительства Маркусу Эдереру, которого сегодня вызвали в МИД, чтобы выразить протест по поводу объявления 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. 

По мнению российского внешнеполитического ведомства, это необоснованное решение. Также Эдереру заявили, что Брюссель будто бы ответственен за намеренное разрушение «десятилетиями созданной архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества».

#мид рф #высылка дипломатов #ответные санкции россии
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