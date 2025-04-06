В московском зоопарке коту Симбе подарили именную куртку от непогоды

Сотрудники московского зоопарка подарили коту Симбе именную куртку. Такой подарок «пушистому» решили сделать в связи с непогодой. Видео с нарядным животным опубликовала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Фото: скриншот видео

На куртке изображен логотип московского зоопарка.

«Раз уж зима вернулась, Симба должен быть одет по погоде и по статусу. Теперь у нашего черного любимца есть именная курточка с логотипом Московского зоопарка, почти как спецодежда сотрудников», - написала Акулова в посте.

Она добавила, что Симба не будет носить курточку каждый день, однако, «если апрель продолжит нас удивлять», то возможно куртка станет его повседневным элементом образа.

Ранее сообщалось, что панда Катюша из московского зоопарка обрадовалась снегу в апреле. Забавное видео опубликовала Акулова.