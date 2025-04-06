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Общество 6 апреля 2025 17:21

Панда Катюша из московского зоопарка обрадовалась снегу в апреле - видео

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Панде Катюше из московского зоопарка стало очень весело, когда она увидела снег в апреле. Видео, на котором «китайский мишка» совмещает спорт и озорство, опубликовала гендиректор зооботсада столицы РФ Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах Катюша лазает по бревнам, валяется в сугробах и кушает ледышки. Причем на фоне таких игр звучит песня «На что похожи снежинки? Может быть, на паутинки или на вкусные хлопья?», которые отлично передают настроение мишки.

«Весело Катюшке, когда идет снег. Умеет совместить спорт и озорство. Даже ледышка с лапы, как карамелька для Катюши», - написала Акулова в посте.

видео: телеграм-канал Светланы Акуловой

#медведь #зоопарк #видео
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