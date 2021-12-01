В Москве началось прощание с композитором Александром Градским

Церемония прощания с великим композитором и певцом Александром Градским началась в театре «Градский холл» в Москве, сообщает РИА Новости.

Проститься с музыкантом пришли его близкие, ученики, коллеги и актеры театра, где артист семь лет работал художественным руководителем.

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни после экстренной госпитализации в одну из московских клиник. Позже выяснилось, что причиной смерти стал инфаркт.

Композитор написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, десяткам документальных и мультипликационных фильмов, таких как «Легенда о старом маяке» (1976), «Охота» (1979), «Следствие ведут Знатоки» (1985) и многие другие. Он также автор первой советской рок-оперы «Стадион» (1973).

В 1998 году Градский стал лауреатом Госпремии РФ, а в 1999-м получил звание народного артиста России.