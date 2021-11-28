Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга

О смерти Александра Градского стало известно сегодня ночью. Здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-каналы, композитор умер от инфаркта головного мозга.

Александр Градский родился в 1949 году в Копейске. В 1974-м он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. После этого учился в Московской консерватории по классу композиции.

Градский написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.

В 1997 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РФ», спустя два года – «Народного артиста РФ».