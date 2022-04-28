В московском Шатре Рамадана прошел вечер Республики Татарстан

В Москве 28 апреля прошел «Вечер Республики Татарстан», приуроченный к окончанию месяца Рамадан. Столичные татары собрались в шатре Рамадана на Поклонной горе.

Ежегодная культурно-благотворительная акция организовывается советом муфтиев Татарстана при поддержке правительства Москвы. Каждый год у мемориальной мечети организовывают зону для выдачи нуждающимся ифтар-наборов с необходимыми продуктами. Сам шатер вмещает до 500 человек.

Сегодня московские татары и приглашенные гости собрались, чтобы после захода солнца вместе разделить вечернюю трапезу. В мероприятии приняли участие вице-премьер РТ — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин и другие.

Мухаметшин выразил признательность всем татарам, которые продолжают сохранять свой язык и традиции, где бы они ни находились.

Он также передал благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, который в апреле прошлого года подписал распоряжение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

Глава Госсовета РТ заверил, что Татарстан справится с проведением праздничных мероприятий на высшем уровне.

«Мы достойно выполним эту великую миссию. Мы предлагаем более 70 мероприятий нашим гостям, которые 19, 20, 21 мая будут в нашей республике. Вы увидите согласие, в котором живут татарстанцы», — сказал он.

Еремин, отметил, что ценности ислама разделяет большое количество людей разных религий и национальностей.

«Конечно, мы все гордимся тем, что ваши предки, предки народов, которые вышли из поволжских булгар, приняли эту религию, приняли ценности ислама добровольно и распространили по всей нашей большой стране. Эти ценности близки всем нам, близки представителям других религий, близки всему российскому многонациональному народу», — подчеркнул глава департамента.

После выступления почетных гостей глава духовного управления мусульман Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов наградил памятными подарками и благодарственными письмами волонтеров и общественных деятелей, помогающих проведению многих городских мероприятий. В том числе, ифтаров.

«Эти люди делают все это абсолютно безвозмездно. И именно благодаря таким людям существует наш народ, наша страна», — подчеркнул Аляутдинов.

Гостям также представили яркую музыкальную программу, которую исполнили талантливые артисты Татарстана: Заслуженный артист РТ, баянист Рустем Рахматуллин, музыкант государственного ансамбля РТ Руслан Сафин, главный дирижер татарского театра им.Карима Тинчурина Ильяс Камалов и другие.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пригласил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, о чем сообщал «Татар-информ».