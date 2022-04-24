Минниханов пригласил Бердымухамедова на 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Он пригласил лидера республики на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Минниханов прибыл в Туркменистан с однодневным рабочим визитом, передает пресс-служба Президента РТ. Он лично поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах, прошедших в Туркменистане в начале марта.

Они также обсудили сотрудничество Туркменистана и Татарстана.

«В прошлом году объем нашего товарооборота составил 77,5 миллионов долларов. Для увеличения этих показателей есть немалый потенциал, в частности в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле, авиа-, судостроение, поставка химической продукции», - отметил Рустам Минниханов.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов заверил о готовности продолжать традицию тесного сотрудничества с Татарстаном, как одним из экономически и промышленно развитых регионов России.

Кроме того, Минниханов и Бердымухамедов вместе осмотрели выставку, посвященную национальному празднику - дню скакуна и туркменского алабая.