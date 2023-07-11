В Московском районе Казани перекроют улицу Городская

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С сегодняшнего дня ограничивается движение по улице Городская в Московском районе столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги от улицы Городская до расположенного по ней здания №5в останется закрыт для транспортных средств до 3 августа.

Кроме того, на один день, с 15 по 16 июля, окажется перекрыта проезжая часть на участке от здания №5в по улице Городская до дома №60 по улице Восстания.

Причиной временных неудобств станет «капитальный ремонт внутриквартальных сетей от тепловода», пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на две недели ограничат движение по улице Фатыха Карима.