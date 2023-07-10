В Казани на две недели ограничат движение по улице Фатыха Карима

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В столице Татарстана на время перекроют движение по улице Фатыха Карима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги около дома №9 по улице Сары Садыковой окажется закрыт для транспортных средств с 17 по 30 июля, рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной временных неудобств станет «устройство приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани более чем на три месяца ограничено движение у парка Горького.