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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на две недели ограничат движение по улице Фатыха Карима
В столице Татарстана на время перекроют движение по улице Фатыха Карима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участок дороги около дома №9 по улице Сары Садыковой окажется закрыт для транспортных средств с 17 по 30 июля, рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Причиной временных неудобств станет «устройство приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани более чем на три месяца ограничено движение у парка Горького.
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