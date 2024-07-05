В Московском районе Казани перекроют несколько улиц из-за работ на тепловоде

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В Московском районе столицы Татарстана на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

В частности, с 8 по 31 июля окажется перекрыт участок улицы Хасана Туфана от улицы Коломенская до улицы Академика Королева.

Всего на три дня, с 8 по 10 июля, будет частично закрыт перекресток около дома №24/30 по улице Академика Королева.

Позднее также на три дня, с 11 по 13 июля, окажется частично перекрыт другой перекресток — у дома №45 по улице Академика Королева.

Кроме того, с 8 по 31 июля будет ограничено движение по улице Хасана Туфана около упомянутого выше дома №45 по улице Академика Королева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично ограничат движение по улице Рихарда Зорге до конца лета.