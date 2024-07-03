В Казани частично ограничат движение по ул. Рихарда Зорге до конца лета

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Рихарда Зорге. Причина данной меры – необходимость реконструировать кабельные линии, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать с 5 июля по 30 августа. На это время закроют местный проезд около домов №95 и №97.