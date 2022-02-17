news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
17 февраля 2022  12:15
Александр Хевронин

В Московском районе Казани отремонтируют улицу Энергетиков

news_top_970_100

На ремонт улицы Энергетиков в Московском районе Казани в этом году из бюджета Татарстана выделят 54,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочие обновят дорожное покрытие, светофоры, проведут озеленение территории, переустройство сетей наружного наблюдения. Кроме того, сметой предусмотрена утилизация строительного мусора и непредвиденные расходы.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Согласно проекту контракта, все ремонтные работы на улице должны быть завершены до 24 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в этом году будет отремонтирован участок по улице Энергетиков протяженностью 300 метров.

#Московский район #госзакупки #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное