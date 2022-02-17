В Московском районе Казани отремонтируют улицу Энергетиков

На ремонт улицы Энергетиков в Московском районе Казани в этом году из бюджета Татарстана выделят 54,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочие обновят дорожное покрытие, светофоры, проведут озеленение территории, переустройство сетей наружного наблюдения. Кроме того, сметой предусмотрена утилизация строительного мусора и непредвиденные расходы.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Согласно проекту контракта, все ремонтные работы на улице должны быть завершены до 24 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в этом году будет отремонтирован участок по улице Энергетиков протяженностью 300 метров.