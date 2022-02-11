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Транспорт
11 февраля 2022  21:58

В Казани по нацпроекту отремонтируют участки дорог на улицах Восход и Энергетиков

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В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют участки дорог на улицах Восход и Энергетиков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«По улице Восход протяженность ремонтируемого участка составит 2 км, по улице Энергетиков – 300 метров. Специалисты уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, заменят изношенные дорожные знаки», – отметили в министерстве.

Всего в этом году в Казанской агломерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 33,8 км дорог. На эти цели будет направлено более 2,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделят 604,2 млн рублей.

Национальные проекты реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#Национальные проекты
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