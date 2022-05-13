В Подмосковье простились с журналистом Энвером Софиновым

В подмосковном городе Наро-Фоминске состоялось прощание с журналистом и общественным деятелем, заслуженным работником культуры Татарстана Энвером Софиновым. Об этом сообщает Полпредство РТ в Москве.

Проводить покойного в последний путь приехали вице-премьер — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, первый заметститель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, заместитель главы администрации района, а также родственники, друзья, коллеги и однокурсники общественника.

«Смерть самых лучших намечает — / И дергает по одному», — процитировал песню Владимира Высоцкого, посвященную памяти Василия Шукшина, близкий друг Софинова.

Присутствующие с сожалением констатировали, что жизнь журналиста оборвалась слишком рано — он не дожил всего месяц до своего 65-летия. Энвера Софинова похоронили на старом кладбище Наро-Фоминска, где погребены и его родители.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Софинов скончался после продолжительной болезни.