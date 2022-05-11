Ушел из жизни журналист и общественный деятель Энвер Софинов

В возрасте 64-х лет после продолжительной болезни скончался выдающийся журналист и общественный деятель Энвер Софинов. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

«Руководство и сотрудники Полпредства Татарстана скорбят по случаю безвременной кончины уважаемого Энвера Энверовича. Выражаем самые искренние соболезнования его супруге Жанне, сыновьям, родным и близким, друзьям и коллегам.Сил и выдержки им пережить это безмерное горе», – сказано в тексте сообщения.

Софинов родился 10 июня 1957 года в Наро-Фоминске Московской области, окончил Московский институт сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина. В 1989 году создал первое общество татарской культуры в Московской области «Туган тел» и возглавлял это объединение 14 лет.

Энвер Софинов – заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза журналистов России, автор многих исторических статей о татарском народе. По его инициативе был организован Московский областной фестиваль учащихся «Музыкальное искусство татарского народа — Подмосковью» и первые в России выставки «Песни татарских исполнителей на пластинках Апрелевского завода грампластинок». Кроме того, Софинов принимал личное активное участие в составлении списков уроженцев и жителей Татарской АССР, погибших и умерших на территории Москвы и Подмосковья в 1941-1945 годы.