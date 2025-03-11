В московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за ограничений в московском регионе в аэропорт Казани на запасной аэродром прибыли самолеты из Баку, Оша, Еревана, Новокузнецка, а также три рейса из Омска.