В Мордовии ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

В Республике Мордовия с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты, следует из постановления главного санитарного врача региона Татьяны Харитоновой.

Согласно документу, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат также госслужащие и сотрудники правоохранительных органов.

«В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины не менее 80% от общей численности работников», — отмечается в постановлении.

По данным Оперштаба республики, с начала пандемии в Мордовии выявлено 29 128 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о введении обязательной вакцинации в Татарстане.