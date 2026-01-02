В Мордовии реконструируют музей Хади Такташа

Фото: © Гелюся Ибрагимова / «Татар-информ»

Первого января исполнилось 125 лет со дня рождения классика татарской литературы – поэта и драматурга Хади Такташа. По этому случаю татарская общественность собралась у памятника поэту, расположенного в Казани. В собрании приняли участие представители Союза писателей Татарстана, Министерства культуры РТ и Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин рассказал, что в этом году будут отремонтированы музей Хади Такташа, находящийся в деревне Сургодь (Сыркыды) Торбеевского района Республики Мордовия.

«Хади Такташ родился в селе Сыркыды Республики Мордовия, в его родном селе есть музей. К сожалению, сегодня этот музей находится не в лучшем состоянии, перед нами стоит задача его восстановить. Несколько месяцев назад в Министерство культуры Татарстана поступило письмо от писателя Лябиба Лерона. В этом письме он заявил, что сегодня музей Хади Такташа находится в плохом состоянии. Я связался с главой этого района – тот сообщил, что есть музей, он работает, но его надо капитально отремонтировать», – объяснил замминистра.

По словам Дамира Натфуллина, музею нужна всесторонняя поддержка.

«Чтобы люди знали о музее и ходили в него, ему нужна всяческая поддержка, как материальная, так и организационная. Также перед музеем установлен бюст Хади Такаша, этот бюст тоже очень старый, и его тоже будем реставрировать», – пояснил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дамир Натфуллин подчеркнул, что эту работу выполнит Министерство культуры Татарстана.

«Этот музей находится в Республике Мордовия, но в то же время мы не можем оставаться в стороне. Муса Джалиль и многие другие великие представители татарского народа родились и выросли за пределами Татарстана. При поддержке Республики Татарстан на их родине созданы музеи, это наша задача», – объяснил он.

Зульфия Шавалиева