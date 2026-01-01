В Казани почтили память великого поэта Хади Такташа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения классика татарской литературы, поэта и драматурга Хади Такташа. В честь этого события татарская общественность собралась у памятника поэта в Казани. В мероприятии приняли участие представители Союза писателей Татарстана, Министерства культуры РТ и Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин сообщил, что в этом году будет проведено множество мероприятий, посвященных поэту.

«Мы начинаем первый день 2026 года с юбилея нашего великого соотечественника. Это событие вселяет большие надежды на будущий год. В этом году пройдут юбилеи наших заслуженных личностей, таких как Муса Джалиль, Хади Такташ, Сара Садыкова, Наджип Джиханов, Габдулла Кариев и многих других. Для нас это огромная гордость и большая ответственность», – отметил он.

«Творчество Хади Такташа золотыми буквами вписано в историю нашей культуры. Несмотря на то, что сегодня всего лишь утро первого января, собралось много людей, чтобы почтить его память. Мы не должны забывать его имя и стихи. В течение этого года будет организовано множество мероприятий, посвященных ему», – добавил Натфуллин.



Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла рассказал о многогранности и уникальности творчества Хади Такташа.

«Как и многие наши поэты, Хади Такташ прошел сложный жизненный путь. К сожалению, он ушел из этого светлого мира слишком рано, в молодые годы. Если бы он был жив, он оставил бы татарской литературе и народу еще больше прекрасных произведений. Что касается его поэзии, он прославился еще до революции и успел завоевать литературное пространство. Он был бунтарем, свободным поэтом. Он считал, что татарская литература должна быть совершенна во всех ее проявлениях. Он создавал не только стихи, но и прозу, которая также уникальна. У него есть произведения для детей, публицистика – это был разносторонний писатель и творческая личность», – подчеркнул Зайдулла.

Он также отметил, что творчество Хади Такташа остается актуальным и в наши дни.

«Его произведения не стареют, потому что творчество таких поэтов не может устареть. Он привносил в литературу новые идеи и создал собственную школу. Когда мы говорим о школе Хади Такташа, можно назвать многих поэтов, воспитанных им. Его произведения быстро запоминаются, кажутся простыми, но в них скрыта глубокая философия и смысл, поэтому они остаются современными», – сказал он.

В конце торжества участники мероприятия возложили цветы к памятнику великого поэта.

Зульфия Шавалиева