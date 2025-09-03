В молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» открылась профильная смена «Zа баскет»

Фото: молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс»

На базе молодежного центра «Сәләт – Ак Барс» в крымском поселке Форос открылась профильная смена «Zа баскет» под руководством пятикратного чемпиона России по баскетболу, бронзового призера чемпионата СНГ, форварда, выступавшего за команды ЦСКА (Москва) и «Динамо» (Москва), Андрея Спиридонова. Участниками смены станут около 200 юных жителей городов Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики, дети с разным уровнем здоровья, в том числе дети участников специальной военной операции.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан. Целью ознакомительной смены организаторы ставят оздоровление детей через занятия спортом и физической культурой. Предполагается улучшение общефизической подготовки детей: силы, скоростных качеств, выносливости и координации. Еще одна цель – реабилитация детей, побывавших в зонах боевых действий, и их адаптация к мирной жизни.

«Это уже пятая спортивная смена, в которой принимают участие ребята с прифронтовых территорий. Им в своих родных городах из-за военных действий сложно проходить программу физической подготовки. И поэтому мы в рамках спортивных смен включаем те виды спорта, которые входят в программу общеобразовательных школ. В каждой спортивной программе участвуют выдающиеся спортсмены того или иного вида спорта. Отдельное спасибо за помощь в организации смены хочу сказать заместителю Премьер-министра Республики Татарстан Фанилю Аглиуллину», – заметила в разговоре с журналистом «Татар-информа» один из организаторов смены – член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ, участник Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

Проект реализуется в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Инвентарь и экипировку для занятий предоставил судья международного класса по баскетболу, директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров.

«Занятия проводятся опытной командой спортсменов и тренеров высокого класса индивидуально с каждым ребенком. В зависимости от уровня здоровья ребенка, в том числе и психологического, подбираются индивидуальные программы. Только так, уделяя каждому максимум внимания, можно получить обратную связь от ребенка, пережившего ужасы войны. Нам необходимо вернуть их к мирной жизни. И это мы пытаемся делать через различные виды спорта, в том числе и комплекс ГТО», – подчеркнула Ольга Павлова.

В конце смены будут проведены соревнования «Стань чемпионом»., по итогам которых лучшие участники будут награждены знаком «Юный спортсмен». Также будет организован просмотр спортивной драмы «Отравленный матч», основанной на реальных событиях. Накануне решающего матча за выход в финал клубного чемпионата Европы между ЦСКА и греческим клубом «Олимпиакос» российская команда оказалась отравлена психотропным веществом. Из десяти спортсменов пятеро оказались в больнице в тяжелом состоянии, остальные тоже чувствовали недомогание. Несмотря на это, под давлением руководства ФИБА матч состоялся. После просмотра фильма ребята смогут задать вопросы участнику того матча Андрею Спиридонову.