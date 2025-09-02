В Крыму открылась вторая смена для детей из Лисичанска и Рубежного

Фото предоставлено организаторами смены

В расположенном в крымском поселке Форос молодежном центре «Сәләт – Ак Барс» стартовала завершающая летняя смена для несовершеннолетних жителей подшефных Татарстану городов Луганской народной республики – Лисичанска и Рубежного. На отдых и оздоровление приехали 185 детей, сообщают организаторы мероприятия.

Проект реализован по инициативе и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также при содействии властей ЛНР и Министерства по делам молодежи РТ.

По словам инициаторов смены, она носит особую социальную значимость и нацелена на мягкую адаптацию детей к новому учебному году, создавая условия для полноценного отдыха и восстановления.

Фото предоставлено организаторами смены

Программа включает ежедневные мастер-классы и тренировки по баскетболу под руководством опытных тренеров, а также творческие занятия, игры и экскурсии.

Особое внимание уделяется оздоровлению: дети могут проводить время на морском побережье, гулять на природе и дышать целебным горно-морским воздухом.

Ранее этим летом представители Татарстана направили в «Сәләт – Ак Барс» первую группу из 300 несовершеннолетних жителей Лисичанска и Рубежного. Вторая смена завершает летнюю кампанию: всего отдых в лагере в этом сезоне получили 485 детей из подшефных городов. Летний сезон 2025 года в центре «Сәләт – Ак Барс» стал рекордным: за лето здесь состоялось семь профильных смен, две из них специально были предназначены для детей из Лисичанска и Рубежного.