В молодежном центре Бавлов открылся дополнительный пункт вакцинации от Covid-19

Сегодня, 30 апреля, в молодежном центре «Ватан» города Бавлы начал работать пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. С утра прививку сделали более 10 человек.

Получить первую фазу вакцины «Спутник V» пришли не только пожилые люди, которые беспокоятся о своем здоровье, но и молодежь. Главный врач Бавлинской Центральной районной больницы Глеб Алексеев сообщает, что стационар в Бавлах полностью заполнен, поэтому вакцинироваться крайне необходимо, чтобы противостоять инфекции.

На сегодняшний день в Бавлинском районе РТ привиты 2 166 человек, более 1 200 человек привиты повторно. Ни у одного из привитых не наблюдается осложнений. «К счастью, никто их привитых с пневмониями не обращался», — отметил главврач.

Медик рекомендует на некоторое время отказаться от алкоголя, не посещать баню, так как прививка может вызвать недомогание и повышенную температуру тела.

По данным местного оперштаба, в районе выявлено 85 случаев за весь период пандемии, шесть из которых за последнюю неделю. «Ситуация с новой коронавирусной инфекцией очень неспокойная», — сообщил на еженедельном совещании глава района Рамиль Гатиятуллин.

По информации «Бавлы-информ», новый пункт вакцинации будет работать с 9 утра и до полудня с 3 по 8 мая, а уже с 11 мая — ежедневно, кроме воскресенья. Чтобы сделать прививку в порядке живой очереди, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Перед инъекцией осмотр проводит врач-терапевт: измеряет давление, температуру, сатурацию.

Вакцину от коронавируса бавлинцы также могут поставить в ЦРБ, а у сельчан есть возможность привиться в фельдшерско-акушерских пунктах, также на предприятия выезжают мобильные бригады медиков.

«Те, кто приходят к нам вакцинироваться, должны быть прежде всего здоровыми», — подчеркнула фельдшер Бакалинской ФАП Рамиля Фомина.

В общей сложности на сегодняшний день по республике провакцинировано 249 244 татарстанца (прирост за сутки 6 049), из них 157 081 получили вторую прививку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

Фотографии предоставлены изданием «Бавлы-информ».