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Ру Тат
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30 апреля 2021  10:33
Эвелина Киселёва

В Татарстане зарегистрировали 38 новых случаев Covid-19

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В Татарстане за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя  Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 38 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике – 20 455 случаев», – сообщила спикер.

По ее словам, под наблюдением остаются 3 тыс. контактных с больными и людей с похожими на Covid-19 симптомами.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 24 татарстанца.

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