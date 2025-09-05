В молочно-животноводческий комплекс в Мамадышском районе вложат 1,7 млрд рублей

Глава Мамадышского района Вадим Никитин рассказал о планах по строительству крупной фермы на 10,5 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Объем вложений оценивается в 10,7 млрд рублей.

«Перспективный проект – животноводческий комплекс молочного направления на 10,5 тыс. голов близ села Тавели Мамадышского муниципального района РТ», – рассказал Никитин.

Запланированный годовой объем производства – 96 тыс. тонн сырого молока и 1,7 тыс. тонн мяса КРС в живом весе.

Предполагаемый общий объем инвестиций в проект – почти 10,7 млрд рублей, в том числе 7,95 млрд привлеченных средств.

«Этот проект позволит в ближайшем будущем довести ежесуточный объем надоев молока до 700 тонн, что удвоит нынешний показатель», – пояснил Никитин.

На ферме будут созданы 90 рабочих мест, а реализовать проект хотят за три года.