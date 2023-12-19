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Спорт 19 декабря 2023 10:47

В МОК высказались об ожиданиях по делу Камилы Валиевой

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В МОК высказались об ожиданиях по делу Камилы Валиевой
Фото: Владимир Васильев / tatar-inform.ru

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о статусе олимпийской чемпионки Камилы Валиевой и об ожиданиях по допинговому делу фигуристки.

«На сегодня нам нечего добавить к нашему ранее установленному положению. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и целостности соревнований», – ответили в пресс-службе МОК корреспонденту «ТИ-Спорт».

Камила Валиева стала победительницей Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. Из-за начавшегося разбирательства по положительной допинг-пробе фигуристки церемония награждения победителей была перенесена на неопределенный срок.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали примерные сроки вынесения окончательного решения по допинговому делу.

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#Камила Валиева #фигурное катание #мок
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