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В МОК высказались об ожиданиях по делу Камилы Валиевой
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о статусе олимпийской чемпионки Камилы Валиевой и об ожиданиях по допинговому делу фигуристки.
«На сегодня нам нечего добавить к нашему ранее установленному положению. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и целостности соревнований», – ответили в пресс-службе МОК корреспонденту «ТИ-Спорт».
Камила Валиева стала победительницей Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. Из-за начавшегося разбирательства по положительной допинг-пробе фигуристки церемония награждения победителей была перенесена на неопределенный срок.
Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали примерные сроки вынесения окончательного решения по допинговому делу.
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