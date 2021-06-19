Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова, которая сейчас тоже проходит лечение от коронавирусной инфекции.

МакSим попала в клиническую больницу в Отрадном четыре дня назад. До этого, 12 июня, она дала концерт в Казани в честь Дня России. После возвращения в Москву она почувствовала себя плохо, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«На самом деле тест ПЦР, который она сделала перед поездкой в Казань, был отрицательный, и после Казани отрицательный, и мы не думали даже, что это все так повернется. Решили, что обычная простуда», — сообщила об этом представительница артистки.

Затем МакSим почувствовала себя хуже, пришлось ехать в больницу, где врачи диагностировали внебольничную пневмонию с 40%-ным поражением легких. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы избежать кислородного голодания, однако организм не отреагировал на эту манипуляцию — легкие не прочищались, неудовлетворительно насыщались кислородом. Поэтому на несколько дней было решено ввести МакSим в кому для мониторинга ее состояния — медики будут отслеживать, как ее организм отреагирует на лечение.

«Певицу ввели в медикаментозный сон. Не нужно рассматривать ИВЛ и другие врачебные манипуляции как какой-то приговор. ИВЛ — это абсолютно нормальный метод лечения, ничего страшного в этом нет. Для эффективного прочищения легких врач выбрал именно такой метод лечения. Марина дышала самостоятельно», — рассказала представительница артистки.

Прогнозы по выздоровлению положительные. «Никакой паники наводить не нужно, это абсолютно нормальный, изученный метод лечения», — резюмировал источник агентства.

Концерт, который должен был состояться в Ижевске 19 июня, отменен: за форс-мажор МакSим ранее принесла извинения на своей личной странице в соцсети.