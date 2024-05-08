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В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.
Ранее мы сообщали, что шесть сел в Белгородской области обесточены в результате атаки ВСУ.
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