В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее мы сообщали, что шесть сел в Белгородской области обесточены в результате атаки ВСУ.