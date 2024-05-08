Шесть сел Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ

Шесть сел в Белгородской области обесточены в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», – написал Гладков.

Без электроэнергии временно остаются абоненты сел Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка.

Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.