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СВО 8 мая 2024 13:53

Шесть сел Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ

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Шесть сел в Белгородской области обесточены в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», – написал Гладков.

Без электроэнергии временно остаются абоненты сел Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка.

Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

#спецоперация на Украине
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