В десяти многоквартирных домах Пестречинского района начался капремонт

В десяти многоквартирных домах Пестречинского района Татарстана начался капитальный ремонт. Всего в этом сезоне планируется отремонтировать 16 домов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

В поселке Кулаево в домах №»2 и №3 по ул.Молодежной ведется устройство новой отмостки. Здесь также планируется утеплить фасад металлосайдингом, сообщил начальник департамента ЖКХ исполкома района Данис Тазиев.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

В Пестрецах работы ведутся в домах по адресам: ул.Советская, 27 и ул.Сосновская, 3. На этих объектах ремонтируют кровлю. Планируется, что на этой неделе начнутся работы еще в двух домах на ул.Перчкова.

В селе Кощаково по в домах №6 и №8 по ул.Центральная ведется демонтаж старого фасада, который пострадал после пожар.

В селе Ленино-Кокушкино работы ведутся на фасадах четырех домов по ул.Гагарина – №№ 12, 13, 14 и 15. Здесь запланировано выполнить работы по устройству отмостки, входной группы, а также заменить окна в подъездах.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан преодолел экватор по программе капремонта многоквартирных домов.