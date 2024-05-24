В многоэтажке в Лаишевском районе РТ рухнул лифт

Сегодня в одном из домов жилого комплекса «Счастливый» села Усады Лаишевского района рухнул лифт. Соответствующая видеозапись появилась в местных телеграм-каналах.

Авторы публикации отмечают, что лифт постоянно сбоит и застревает, хотя дому всего четыре года. По словам жителей, они не раз обращались в управляющую компанию, но ответа не последовало.

Как рассказал директор «Первой лифтовой ассоциации» России Юрий Клюшнев, недостаточный контроль за работой лифтового оборудования происходит по недосмотру или злому умыслу. Как правило, речь идет о коррумпированности либо владельца лифта, либо руководителя лифтовой организации, отмечает он.

По данным ассоциации, за 2023 год произошло около десяти громких ЧП с подъемниками. Самые резонансные случаи – в жилых домах: лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в Москве, в Краснодаре кабина рухнула с восьмого этажа, в Казани лифт сорвался с высоты и остановился между первым и вторым этажами. В Самаре кабина слетела в торговом центре, в Перми в шахту упал лифт крупной больницы с 12 пациентами в кабине. Из-за проблем с лифтами в России ежегодно страдают 10-12 человек, отмечают представители ассоциации.