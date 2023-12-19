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В подъезде одного их домов Казани с 8 этажа сорвался лифт с девушкой внутри
В Казани в одном из домов на Спартаковской улице с 8 этажа сорвался лифт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Лифт с 22-летней пассажиркой внутри остановился между первым и вторым этажами.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ-1 вскрыли двери при помощи гидравлического инструмента и извлекли девушку из кабины.
По оценке врачей, пассажирка лифта не пострадала.
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