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Происшествия 19 декабря 2023 20:33

В подъезде одного их домов Казани с 8 этажа сорвался лифт с девушкой внутри

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В Казани в одном из домов на Спартаковской улице с 8 этажа сорвался лифт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Лифт с 22-летней пассажиркой внутри остановился между первым и вторым этажами.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-1 вскрыли двери при помощи гидравлического инструмента и извлекли девушку из кабины.

По оценке врачей, пассажирка лифта не пострадала.

#лифт
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