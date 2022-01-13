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Ру Тат
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Здоровье
13 января 2022  08:51

В мире выявлен суточный максимум ковид-случаев за всю пандемию

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За последние сутки коронавирусом заболели почти 3,4 млн (3 395 785) человек во всем мире, что стало максимальным приростом за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Отмечается, что впервые число выявленных в течение 24 часов случаев коронавируса превысило 3 млн. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 312 млн, умерли 5,5 млн человек. 

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 6 января — тогда в течение 24 часов в ВОЗ пришли сведения о 2,6 млн заразившихся.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса. 

#коронавирус
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