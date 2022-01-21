В мире установлен очередной рекорд по приросту ковид-случаев за сутки

Впервые с начала пандемии в мире коронавирусом заболели более 3,7 млн человек за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 12 января — тогда пришли сообщения о 3,5 млн заболевших.

По состоянию на 18.42 по московскому времени 20 января количество летальных исходов за последние сутки составило 8 741.

С начала пандемии коронавирусом заболели почти 336,8 млн человек. Отметка в 325 млн была пройдена совсем недавно — 17 января, 300 млн — 8 января.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» активно развивается внутри страны. По ее словам, 40% случаев заражения в стране приходятся на новый штамм. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.