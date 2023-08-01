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В мире «Майнкрафта» появились еще две локации Нижнекамска — парк «СемьЯ» и сквер Лемаева
Участники нового этапа турнира «Таткрафт 3.0. Финал» перенесли известные локации Нижнекамска в виртуальную вселенную «Майнкрафта». Об этом пишет «НТР 24».
В мире игры появились парк «СемьЯ», включая телебашню, а также часть сквера Лемаева.
Турнир, организованный проектом «Милилард.Татар», продлится до 7 августа. За два года он проходит уже в третий раз и стал событием не только для волонтеров, строящих объекты в виртуальной вселенной игры «Майнкрафт», но и для жителей республики. О том, как расширилась вселенная игры, читайте в большом материале «Татар-информа».
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