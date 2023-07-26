Третий «Таткрафт»: татарстанцы сами выбирают, что строить во вселенной Майнкрафт

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народ выбирает, Муллин особо поддерживает

Турнир «Таткрафт» за два года уже проходит в третий раз, и уже стал событием не только для волонтеров, строящих объекты в виртуальной вселенной игры «Майнкрафт», но и для жителей республики. Поэтому в этом году решено было привлечь наших горожан, чтобы они с помощью голосования в соцсетях назвали свои самые любимые достопримечательности.

Расширить географию турнира помогли нам мэрии таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Чистополь, Зеленодольск и другие города Татарстана. Они разместили голосовалки в официальных группах и с помощью народного голосования были выбраны фавориты.

Яна Комарова-Енькова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На встрече с журналистами пресс-секретарь Нижнекамского главы Яна Комарова-Енькова рассказала журналистам, что администрация района поддержала конкурс на самом высоком уровне. «В Нижнекамске было решено выбрать самый красивый построенный объект и наградить строителя. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин лично наградит победителя», – пообещала она.

Строим будущее: вторая ветка метро, новый Камаловский и Соборная мечеть

Помимо реально существующих объектов, мы предложили нашим участникам построить то, что ещё только в планах или на этапе котлована.

«Мы строим Казань будущего. К сегодняшнему дню участники построили уже станцию второй ветки казанского метрополитена “Тулпар”, а также Соборную мечеть на месте парка “Кырлай”», – рассказал Ильгизар Вахитов, представитель проекта «Миллиард.Татар», который проводит «Таткрафт». Участники конкурса не собираются останавливаться на достигнутом и в скором времени достроят полностью вторую ветку казанского метро, а также новый театр Камала и Соборную мечеть в Адмиралтейской слободе.



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За постройку этих объектов баллы будут удваиваться, потому что их постройка требует внимательного ознакомления с концептами проектов.

Главный критерий оценки – максимально точный перенос объекта из реального мира в мир виртуальный. По словам автора проекта, журналиста Ильгизара Вахитова, «участникам недостаточно будет построить 10 однотипных хрущёвок в спальном районе. Больше всего балов будет начисляться за сложные и детализированные архитектурные объекты».

Ильгизар Вахитов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Редакция «Миллиард.Татар» по нашей доброй традиции повысила планку призового фонда, и сейчас он составляет 40 тысяч рублей. Как и в прошлые конкурсы, его должны будут разделитель между собой три призера. Работы заключительного тура, как и в прошлые этапы, будут оцениваться благодаря балльной системе, разработанной волонтерами международного проекта Build The Earth. Сам конкурс продлиться до 7 августа, а итоги объявят 11 августа (об условиях конкурса любой желающий может ознакомиться здесь).

Помощь от клубов и впечатление от конкурса

Яна Комарова-Енькова считает, что благодаря конкурсу удастся обратить внимание на другие города Татарстана, не только Казань. «Люди которые увидят Нижнекамск в виртуальном пространстве, могут захотеть переехать в него, потому что он комфортный для проживания», – считает она.

Во время пресс-конференции по видео связи руководитель пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова. Она рассказала, что о конкурсе они узнали буквально за день до его старта. «Мы сразу запустили голосование среди коллег и жителей. Глава района Михаил Павлович сразу проголосовал за «Романовский мост». Этот объект уникальный, и в этом году ему исполнилось 110 лет», – рассказала она.

Регина Чибрикова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Артем Леонтьев, участвующих во всех турнирах «Таткрафта», поделился своими впечатлениями о самом конкурсе. «Я участвую уже в третьем этапе конкурса. Летом гораздо удобнее участвовать в проекте. Только за вчерашний вечер я построил около 15 зданий в центре Казани. Я вот, например, собираюсь строить «Татнефть-Арену». Меня удивила география конкурса, и я уже заприметил для себя Елабужское городище», – рассказал волонтер вселенной «Майнкрафт».

Отметим, что впервые партнерами «Таткрафта» стали ведущие спортивные клубы Татарстана: ХК «Ак Барс», ХК «Нефтихимик» и ФК «Рубин». Они выделили особые призы для тех участников, которые воссоздадут домашние стадионы команд. Призами будет официальная атрибутика клуба.

Артём Леонтьев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Идея обратиться к главным спортивным клубам республики появилась у нас после анализа результатов предыдущих этапов. «За предыдущие два этапа был построен всего лишь центральный стадион Казани. Мы посчитали, что этого мало, поэтому мы решили обратится к спортивным организациям», – резюмировал Вахитов.

На сегодняшний день «Ак Барс-Арена», «Татнефть-Арена» и «Нефтехим-Арена» уже находятся в фазе активного строительства.

Как всё начиналось

Напомним, конкурс «Таткрафт» был запущен редакцией «Миллиард.Татар» в ноябре 2022 года. Первый этап конкурса не мог похвастаться своим размахом, однако мы и участники первого тура заложили крепкий фундамент для дальнейшего развития проекта.

В первом туре участники построили главные архитектурные объекты Казани и древнего города Булгара. Волонтёры построили мечеть «Кул Шариф», Казанский Кремль, театр оперы и балет им. Джалиля и «Белую мечеть» в Болгаре. Участникам конкурс пришёлся по душе – самый большой призовой фонд в истории СНГ, высокая конкуренция, интересный город Казань, который был построен менее чем на 5% и возможность реализовать проекты, которые ещё только планируются построить.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всё это привело к старту турнира «Таткрафт 2.0» 13 января 2023 года. Второй тур порадовал волонтёров новыми архитектурными объектами и возможностями. Вновь призовой фонд был самым большим в СНГ, а география участников нас удивила. По итогам второго тура наше редакция чётко поняла: третьему туру точно быть.

Владислав Безменов, «Миллиард. Татар»