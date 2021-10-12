В Минземимуществе РТ появился новый замминистра

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Заместителем министра земельных и имущественных отношений Татарстана стал Максим Рогожкин. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначить с 11 октября 2021 года Рогожкина Максима Анатольевича на должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан», — сказано в документе.

Максим Рогожкин родился в 1972 году в Казани. В 1993-м окончил Казанский финансово-экономический институт имени В. В. Куйбышева. С 1993 по 1996 год работал в АКБ «Казбизнесбанк». С 1996 по 1999 год — ведущий экономист отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.

В 1999–2006 годах — главный референт отдела экономики и финансов Аппарата Кабмина РТ. В 2006–2011 годах — главный советник отдела экономики, финансов и управления государственным имуществом Аппарата Кабмина РТ. С 2011 года возглавлял отдел управления государственным имуществом Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабмина РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первым замминистра по делам молодежи Татарстана назначен Ринат Садыков.