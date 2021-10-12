Первым замминистра по делам молодежи Татарстана назначен Ринат Садыков

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Первым заместителем министра по делам молодежи Татарстана стал Ринат Садыков, ранее занимавший пост заместителя главы Минмолодежи республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Другим распоряжением Кабмина Татарстана заместителем министра по делам молодежи РТ назначена Софья Мустафина.

Ринат Садыков родился в 1986 году в Казани. Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2008 году, прошел обучение в Казанском федеральном университете по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

В 2008–2009 годах руководил Казанским центром студенческих трудовых отрядов, в 2009-м также трудился специалистом по работе с молодежью Казанского молодежного центра имени Гайдара. С 2009 по 2018 год был директором Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. С июля 2018-го — заместитель министра по делам молодежи РТ.

Софья Мустафина окончила Казанский федеральный университет в 2016 году. Обладательница титула «Мисс Казань — 2016». С 2014 года работала в Аппарате Кабинета Министров РТ, последнее время была главным советником отдела высшего, среднего профессионального образования и науки.