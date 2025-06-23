В Минземимуществе РТ рассказали, как подобрать земельный участок для ИЖС

Татарстанцы могут подобрать свободные земельные участки под строительство с помощью онлайн-сервиса Росреестра «Земля для стройки». Проект реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», сообщил «Татар-информу» первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

Сервис предоставляет доступ к актуальной информации о свободных участках по всей стране. Пользователи могут узнать вид разрешенного использования, наличие инженерной инфраструктуры и правовой статус земли. Некоторые участки уже стоят на кадастровом учете, другие требуют межевания.

После подачи обращения через портал уполномоченный орган уточняет форму собственности участка (федеральная, региональная или муниципальная). Далее участок выставляется на электронный аукцион, по итогам которого победитель оформляет право пользования на конкретный участок. Право собственности, напомним, надо еще «заслужить», реализовав на участке разрешенный вид использования, то есть, собственно, стройку.

Альтернативный способ – участие в госторгах. Там размещаются уже сформированные участки, доступные только через аукцион. Побеждает тот, кто предложит наивысшую цену. После победы в торгах нужно подписать договор купли-продажи и обязательно зарегистрировать право собственности в Росреестре.

«Отмечу, что получить консультацию о покупке земельных участков можно в Росреестре Татарстана, Министерстве земельных и имущественных отношений РТ и в органах местного самоуправления», – заключил Артур Галиев.

Подробнее о том, как выбрать земельный участок в Татарстане и не пожалеть об этом, читайте в материале: «Участок под ИЖС в Татарстане: как найти и сколько придется заплатить».